Tenente da reserva da Brigada Militar é morto em Viamão

Na madrugada deste sábado, 22, a Brigada Militar recebeu uma denúncia de populares que ouviram alguns tiros e em, seguida, um carro parado com o motor ligado na rua José Bonifácio, bairro Santa Isabel.

Chegando ao local, os policias viram encontraram o veículo, um Fiat Argo vermelho, e dentro dele, o Tenente da Reserva da Brigada Militar, Jairo Chagas Pires, de 60 anos, ferido com dois disparos de arma de fogo. Junto ao carro já estava o filho do Tenente, que, com o mesmo veículo, socorreu o pai até a UPA de Viamão, onde foi constatada a morte.

O veículo foi levado em seguida pela guarnição à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Viamão. Em baixo do tapete do carona, estava um revólver .38 com uma munição deflagrada. A calha de chuva do lado do motorista estava quebrada, e no encosto de cabeça do motorista apresentava uma perfuração.

O Tenente Pires, quando na ativa, era efetivo do 18º Batalhão de Polícia Militar e, segundo informações, estaria até às 23h trabalhando como segurança em uma drogaria. Porém, após verificação nas câmeras de segurança, nem ele, nem seu veículo foram visualizados próximo ao comércio.

Fonte: O Diário