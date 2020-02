Acidente entre dois carros brasileiros e um veículo argentino deixa três feridos na BR 290

Na manhã deste sábado (22), um veículo argentino, saiu da pista e capotou às margens da BR 290, cerca de 15 km de Rosário do Sul.

A PRF atendeu o acidente que envolveu três veículos, um argentino e dois brasileiros.

Por volta de 7h55, um Bora emplacado na Argentina, que transitava pela BR 290 no sentido Alegrete – Rosário do Sul, ao realizar uma ultrapassagem em local permitido, colidiu na lateral de um veículo que transitava no sentido contrário e de outro que seguia no mesmo sentido. Um Onix de Rosário e um Prisma de Jaguari. Os argentinos estavam indo para Florianópolis.

Três ocupantes do veículo argentino sofreram lesões, foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao hospital de Rosário do Sul. Os demais ocupantes do Bora e dos outros dois automóveis envolvidos não se feriram no acidente.

Fonte e foto: PRF