Tentativa de homicídio na Zona leste deixa homem ferido com golpe de faca

Nos últimos dias, talvez, com a proximidade do final de ano que aumenta alguns índices, como abigeato e violência doméstica, de acordo com parâmetros de anos anteriores, mais uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de quarta-feira(16).

A violência ocorreu na Zona Leste de Alegrete. O irmão da vítima que tem 35 anos, disse que foi comunicado pela mãe que o mesmo estava com ferimento a faca. Segundo relato, a mulher descreveu ao filho que estava na Igreja quando a vítima chegou sangrando. Ele apresentava uma lesão na região do tórax e foi encaminhado até o Samu(CSU), pelo padrasto. Posteriormente, conduzido de ambulância à Santa Casa de Caridade onde permanecia hospitalizado.

O homem que registrou o BO na Delegacia, comentou que recebeu uma ligação da mãe informando que o irmão, que é usuário de drogas, tinha ido até um ponto para comprar entorpecentes, mas foi ferido a faca. Mas conseguiu caminhar até a Igreja onde ela estava. Não foi informado se há suspeitos.

A vítima, no momento em que o irmão fez o registro na Delegacia, não apresentava risco de morte.