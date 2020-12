O brilho das luzes do Natal às margens da BR 290 em Alegrete

A CAAL decora com luzes natalinas acesso à área industrial e ajuda a iluminar o Natal em Alegrete.

Apreciar uma área aberta com motivos natalinos é gostoso e algo que ainda mexe com as pessoas. É um evento que encanta tanto as crianças quantos os adultos. É por isso que, além das residências, muitas empresas investem na decoração natalina, informa Paulo Ismar do Departamento de Marketing da Cooperativa.



As luzes que anunciam o período natalino emprestam uma magia especial em pontos estratégicos da cidade.

Quem passa pela BR 290, logo após o trevo principal em direção a Uruguaiana se depara com a decoração natalina da Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda – CAAL. A decoração colocada ao nível do gramado reproduz símbolos do natal e apresenta mensagem de boas festas.



Apesar da decoração natalina ser tradicional e bastante admirada pelas pessoas, a cada ano que passa, é perceptível que menos locais estão recebendo enfeites, o que alguns consideram uma quebra das tradições, diz Paulo . -Para manter o espírito natalino em alta e estimular a reflexão sobre estes tempos em que a fé e a esperança são bem recebidas pelas pessoas, a CAAL resolveu investir nesta singela homenagem como forma de agradecimento a todos que fazem parte do dia a dia da empresa e, também, aos que porventura puderem encher os olhos com a beleza do espírito de natal.

E agora, em época de pandemia, quando muitos comportamentos mudaram e, inclusive isolou e distanciou famílias e amigos, o brilho do Natal se reveste de um significado especial.

Todo o processo de produção, decoração e fixação das luzes foi feita por profissionais da própria Cooperativa que sentem a maior satisfação em contribuir para tornar a vida de todos mais alegre e esperançosa nesta época que serve para reflexão sobre o sentido da vida. Para o Natal do próximo ano a turma da manutenção promete mais novidades.