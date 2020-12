Saiba o horário do comércio de sexta a domingo em Alegrete

Mesmo em bandeira vermelha, que impôs mais cuidados e restrições de algumas atividades, o comércio de Alegrete continua com atendimento normal.

Há uma semana do Natal, a abertura das lojas nesta sexta e sábado segue os seguintes horários: pela manhã e tarde até às 20h; no domingo, 20, as lojas vão abrir das 14h às 20h.

De acordo com Elaine Mulher, Presidente do Sindicato dos Comerciários quem trabalhar no domingo e for sindicalizado, recebe o bônus e mais uma folga, e quem não for, apenas a folga.

As lojas devem manter o álcool em gel na entrada para que todos higienizem as mãos, sendo que algumas têm o medidor de temperatura. O uso de máscara é obrigatório para todas as pessoas, sendo que cada empresa tem um número específico de pessoas dentro de cada loja, para evitar aglomeração.

Neste caso é distribuído uma senha aos clientes ao entrar no recinto e que deve ser devolvida na saída.

Vera Soares Pedroso