Terror em chácara: assaltantes roubam, amarram e amordaçam três idosos

Uma cena de terror para três idosos que ficaram sob a mira de armas durante um assalto no final desta tarde(7), em Alegrete.

Criminosos amarraram, amordaçaram, ameaçaram e roubaram três idosos no interior do Município. Um dos acusados, foi preso e outro apreendido, assim como, uma considerável quantidade de armas.

A rápida ação dos policiais militares resultou na prisão do condutor do carro, um Fiat Uno, e a apreensão de um menor de 17 anos, que fugiu a pé, mas foi interceptado. Conforme ocorrência policial, as guarnições receberam a informação, através do 190, de que os moradores de uma chácara cerca de 10KM, no Capivari, estavam amarrados.

Imediatamente as viaturas se deslocaram para o endereço e, no local, se depararam com três idosos, dois de 73 e um de 71 anos. Eles estavam no chiqueiro da chácara e relataram que tinham sido assaltados por três indivíduos em um Uno.

Assim que iniciaram as buscas, outra guarnição se deparou com o carro passando a ponte próximo ao frigorífico. O motorista, ao ver as viaturas, parou o veículo e dois indivíduos desceram correndo, adentraram o campo de uma Unidade Militar e foram em direção ao bairro Sepé Tiaraju.

Um deles, o menor, foi alcançado e detido, porém, o outro conseguiu fugir. Já o condutor do Uno foi abordado na Avenida Eurípedes Brasil Milano, depois de abandonar o carro e fugir para o interior do Parque dos Aguateiros na tentativa de despistar os policiais.

Com os assaltantes foram encontrados, 200 reais, com cada um, além de uma quantidade considerável de armas(entre armas de fogo e branca). Entre o armamento apreendido, dois rifles, dois revólveres, um simulacro, 12 facas e cerca de 20 munições.

O menor e o condutor do Uno foram encaminhados à Polícia Civil, assim como, todo material apreendido e o carro.

O terror:

Em entrevista, as vítimas disseram para a reportagem que estavam em choque. Um dos idosos, de 73 anos, estava na chácara, sozinho, no momento em que o trio chegou.

Eles pediram se teria como ele dar um pouco de água pois o radiador do carro estaria furado, assim que a vítima trouxe a água, eles o amarraram e o amordaçaram. Os mesmos vasculharam o local e encontraram duas armas de cano longo e as facas.

Neste período, o casal de idosos que estava na cidade para receber o salário, chegou na chácara. Eles também foram amordaçados e amarrados. ” Os criminosos queriam dinheiro e disseram que iriam me matar se eu fizesse algo. Tudo o que eu tinha era 800 reais e o celular e foram entregues, mas eu só pedia para que não machucassem ninguém. Ficamos sem celular, sem a chave da caminhoneta, sem dinheiro, mas vivos com a Graça de Deus” – disse o caseiro.

Ele(caseiro), comentou que há 13 anos trabalha no mesmo local, porém, não teria condições emocionais de retornar pelo pânico que viveram.

Ainda, conforme o informações, policiais militares que estavam no administrativo(do quartel) também saíram em apoio às guarnições.