Time do União vence Copa Arena de Vôlei

A etapa masculina da Copa Arena de Vôlei foi disputada no último domingo (17), em Alegrete. Com jogos na bela quadra poliesportiva do ginásio da Arena Esporte e Lazer, a competição reuniu seis equipes. Três oriundas de Alegrete, mais representantes de Manoel Viana, Rosário do Sul e Uruguaiana.

Divididos em duas chaves de três o primeiro colocado de cada grupo avançou direto para as semifinais, os demais disputaram um jogo na repescagem para formar a semi.

De forma invicta a equipe do União levantou o título da competição. Em quatro jogos 4 vitórias. Dentro da chave ganhou da AABB de Rosário do Sul e da EPV/Alegrete, ambos por dois sets a zero. Na semifinal encarou o Bravus de Uruguaiana e novamente fez 2 sets a zero. Na grande final mediu forças com o VMV de Manoel Viana com mais um placar incontestável de 2 a 0.

Não bastasse a excelente performance o time masculino do União levou o Melhor ataque (Rafael Dill) e

Destaque da competição (Gabriel Rossi).

O União ainda levou o prêmio de Melhor torcida com os pequenos torcedores e o sorteio de uma bola de vôlei. A terceira colocação foi o Bravus de Uruguaiana, na competição promovida e organizada pela equipe de esportes da Arena Esporte e Lazer.

Fotos: reprodução