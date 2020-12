Tire seu sonho do papel através do crédito Mulher Saúde e Beleza

Imembuí Microfinanças oferta a linha para realizar aquele desejo que nunca foi prioridade, através da liberação de crédito de forma rápida, fácil e segura

Você, mulher, tem algum sonho que deseja realizar e que nunca foi prioridade na sua vida? Pois a Imembuí Microfinças é sua parceira para tirar esse desejo do papel. Do apoio para melhorar a estética e saúde até a compra de cursos de capacitação ou materiais para o trabalho, possuímos o crédito que encaixa na sua meta.

Apresentamos o Crédito Mulher Saúde e Beleza que tem o objetivo de proporcionar melhorias na condição de vida das mulheres, atendendo despesas relacionadas à área da saúde, especialmente para gastos com consultas médicas, cirurgias reparatórias, cirurgias estéticas, tratamentos dermatológicos, partos, exames, tratamento dentário, entre outros.

O Crédito Mulher Saúde e Beleza por ser facilmente acessado por autônomas e empreendedoras, aposentadas, profissionais da iniciativa pública ou privada, pensionistas e trabalhadoras assalariadas em geral.



Nossos diferenciais

Temos um atendimento personalizado e com uma das menores taxas do mercado. Como não somos um banco, mas um OSCIP de microcrédito, então não precisa abrir conta ou contratar seguros, é só pagar as prestações mensais fixas do crédito contratado, sem nada adicional. Liberamos integralmente o valor contratado, de forma rápida, fácil e segura.

Como funciona

O Crédito Mulher Saúde e Beleza, permite que as mulheres empreendedoras ou profissionais da iniciativa privada/pública, tenham acesso ao recurso para utilizá-los da melhor forma. Limite de até R$ R$ 10 mil, parcelado em 24 vezes. Será solicitado avalista com renda compatível, ou seja, tem de ter uma renda mensal três vezes maior que o valor da parcela.

Como solicitar

Em Alegrete, a Imembuí tem a prefeitura como parceira, e a agente de crédito Valéria pode dar esse atendimento personalizado. Mande agora mesmo um WhatsApp (55) 98110-0605 ou faça uma simulação no site imembuímicrofinancas.org e acompanhe a instituição nas redes sociais.