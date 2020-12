Coleta de lixo eletroeletrônico no Largo Aracy Baez, nesta quarta-feira, no Bairro Vila Nova

Nesta quarta-feira, 16, será a vez dos moradores do Bairro Vila Nova, terem a oportunidade do descarte correto do lixo eletroeletrônico.

A Secretaria de Meio Ambiente estará realizando uma série de ações. A atividade inicia às 8h30min e vai até às 13h, no Largo Aracy Baez.

Já na quinta-feira (17), a coleta acontece na Avenida Freitas Valle, das 8h às 16h, ao lado do Centro Cultural, um dos pontos tradicionais de coleta. Maiores informações podem ser obtidas 0pelos telefones 3961-1682 ou 99147-2179.

De acordo com a secretaria o principal objetivo da campanha é disponibilizar um dia de coleta no bairro, oportunizando o recebimento de resíduos eletroeletrônicos, bem como auxiliar a comunidade quanto ao descarte correto de resíduos.

A lista de material a ser coletado é bem ampla, com mais de 45 itens que vão desde aparelhos de som, telefones convencionais e celulares, computadores, lavadoras, secadoras, notes e aparelhos de TV. Além do recolhimento, a equipe estará orientando sobre o descarte correto desses resíduos.

O destino correto do lixo é fundamental para ajudar a preservar o meio ambiente, porque quando jogado direto na natureza estes produtos soltam resíduos que poluem o solo e os mananciais de água.

O município de Alegrete avançou no processo de coleta de resíduos e da coleta seletiva. A cidade já conta com um Ponto de Entrega Voluntária – PEV onde a população pode descartar seu resíduo eletroeletrônico sem custo.

O ponto fixo de coleta está situado na Av. Caverá, nº1318, na antiga britadeira. O agendamento para entrega de material pode ser feito pelos telefones 3422.3623, 3961.1678, 3961.1682. Na hora do recebimento o técnico preenche um formulário, não só para fazer um controle de todo material que o PEV recebe, mas também para que o contribuinte tenha um comprovante do descarte adequado do resíduo.

Então, na quarta e quinta-feira, é o dia da população levar equipamentos que estão em desuso em casa. Aparelho de som; ar condicionado, split, aquecedores; baterias; bebedouros; cabos e fios; cafeteira, liquidificador, batedeira; calculadoras; carregadores em geral; celulares e telefones no geral; centrais telefônicas; chuveiro; CPU; DVD e vídeo cassete; estabilizadores e nobreak; fax; ferro elétrico; fontes de microcomputadores; forno elétrico; freezer; geladeira; HD; impressoras e scanners; lavadora de roupa, secadora de roupa e centrífugas; linha branca; máquina de escrever; máquina de lavar louça; microondas; modem; monitores CRT e de LED; mouse; notebook; pen drive; placas em geral; plástico ABS/PP/PS; receptores; roteadores; servidores; térmicas; teclados; TV de tubo, LED e LCD; torneiras; unidade de CD, DVD e disquete.

Júlio Cesar Santos