‘Tive relações duas horas após dar à luz meu bebê’, conta mãe

Deborah Hodge, de 44 anos de idade, virou notícia em todo o mundo ao contar detalhes sobre a sua vida íntima. Segundo ela, após dar à luz ao seu bebê, ela foi para a cama. A relação íntima ocorreu apenas duas horas após o parto, espantando o planeta.

Para médicos, a mulher deve se resguardar por pelo menos 40 dias. No geral, a maioria não segue a regra de tanto tempo, porém um prazo tão curto para a ‘hora H’ tem chocado milhares de mulheres em todo o planeta.

O fato aconteceu na vida de Deborah Hodge com o nascimento do seu quarto filho, em 2013. Em entrevista ao ‘The Sun’, a mãe conta que decidiu ser tão rápida para voltar aos finalmentes, simplesmente, porque teve vontade.

Segundo a entrevistada, as coisas simplesmente aconteceram e se devem ao grande laço afetivo que ela e o marido tem juntos. Ao falar sobre o nascimento de sua caçula em 2013, ela confessou: “A Amelia estava dormindo no bercinho e eu e meu marido estávamos deitados na cama abraçados. Então, começamos a nos beijar e quando eu vi estávamos tendo relações!”.

Para Deborah, o fato dela não ter sentido qualquer tipo de dor no momento após o parto pode ser explicado com os remédios que tomou logo após o nascimento da criança. Ela esclarece que, apesar da proximidade e dos fatos, até hoje tem dificuldade em esclarecer no que acabou fazendo.

Quebrar o resguardo, como Deborah fez, pode causar sérios problemas de saúde, tanto para a mulher quanto para o homem. No caso da mulher há o risco de infecção vaginal e uterina, e para o homem aumenta o risco de infecção prostática.

