Tomar leite na mamadeira, comer insetos e outros; saiba quais celebridades possuem hábitos estranhos

Na sequência, vamos mostrar celebridades que tem algum hábito estranho. Carlinhos Maia, por exemplo, quando está em casa, gosta de tomar leite na mamadeira. É isso mesmo que você leu. Ele faz questão de compartilhar o momento com os fãs da web. Já a atriz Marina Ruy Barbosa não consegue dormir se não tiver um como d’água ao seu lado, mais, precisamente, na cabeceira da cama. Para dormir, o copo precisa estar lá, mesmo que ela não vá beber o líquido no decorrer da noite.

Bruna Marquezine, por sua vez, tem uma mania que é, de certa forma, comum na vida de muita gente, a mania de limpeza. Mas digamos que o caso da Bruna é um pouco diferente. A atriz sempre anda com lencinhos umedecidos na bolsa para limpar tudo ao seu redor. Por outro lado, o cantor Thiaguinho diz não suportar quando está fechando o chuveiro e “aquela última gota d’água” cai sobre o seu corpo. Se isso acontece, o pagodeiro abre novamente o chuveiro e recomeça o seu banho.

Os hábitos estranhos também são recorrentes com os famosos internacionais. A atriz Angelina Jolie, por exemplo, revelou que quando quer fazer um aperitivo com os filhos, ela come insetos. Geralmente, a família opta por grilos tostados como petiscos. Já a cantora Katty Perry contou que gosta de colecionar mechas de cabelo dos amigos. A popstar afirmou que costuma pedir amostras das madeixas das pessoas próximas e que as guarda com um lencinho nas suas coisas.

Roberta Miranda não usa lençóis e travesseiros de hotéis. Ela se recusa se cobrir com algo que não lhe pertence, pois, segundo a cantora, os objetos carregam a energia das pessoas. Dessa forma, leva os seus próprios itens. A cantora Lady Gaga, por sua fez, tem um hábito bem incomum antes das suas apresentações. A artista revelou que costuma fazer xixi no cesto de lixo do camarim antes de entrar no palco.

Também, há aqueles que sofrem de Transtorno Obsessivo Compulsivo. É o caso da atriz Cameron Diaz e do cantor Roberto Carlos. A atriz, muito antes da pandemia, já usava os cotovelos para abrir e fechar portas, temendo se contaminar com germes e bactérias. Já o cantor, entre as suas muitas manias, podemos citar a de nunca usar roupas de cor escura.

João Baptista Favero Marques