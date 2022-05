Torcedores do Inter em Porto Alegre destinam agasalhos para Alegrete

Nesta segunda-feira (16), torcedores do Internacional marcaram um gol de placa.

Eles doaram mais mil peças de roupas oriunda de uma mega campanha feita em Porto Alegre. Tão logo as cheias do Rio Ibirapuitã assolaram famílias ribeirinhas, a alegretense e colorada Lúcia Oliveira que reside na Capital e integra o Grupo Resistência Colorada mobilizou pessoas a doarem agasalhos.

O Grupo junto a outro torcedores do Nada Vai Nós Separar, organizaram pontos de coleta, inclusive na final do futebol feminino Sub-20, outros jogos no Beira-Rio e conseguiram uma arrecadação recorde.

No último sábado (15), a excursão do Consulado de Alegrete para o jogo diante do Corinthians acabou trazendo as doações para o município.

Carlos, do Resistência Colorada, fez a entrega com apoio do Nada Vai Nós Separar ao Cônsul Vilmar

Nesta segunda, o cônsul Vilmar Freitas, acompanhado do vice-cônsul Júlio Chaibem e Rogério Ravalia, um dos coordenadores da ação local, efetuaram a entrega das doações para o presidente da UABA Airton Alende.

Presidente Alende recebe Consulado do Inter local na UABA

“Foi mais uma grande ação social do nosso Consulado, com a ajuda e colaboração imprescindível dos nossos grandes amigos Carlos e Lucia Oliveira em Porto Alegre e Rogério Ravalhia em Alegrete, em parceria com os Grupos Resistência Colorada e Nada Vai nos Separar”, destacou Freitas.

Doações aos necessitados serão centralizadas na UABA

Os agasalhos serão distribuídos aos desabrigados das enchentes e famílias carentes. “Uma ajuda que com certeza vai minimizar o frio de muitas pessoas, é o Inter que não para e isto nos orgulha muito. Nosso Consulado agradece o apoio recebido daqueles pessoas que não medem esforços para que possamos estar sempre fazendo o bem”, enfatizou o cônsul Vilmar.

Fotos: reprodução