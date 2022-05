Regularização Fundiária avança com entrega de 262 títulos de propriedade

Share on Email

A Regularização Fundiária é um programa de extrema importância para os moradores, que há anos sonham com a documentação de suas casas.

“Esse é um trabalho que precisa de muita engrenagem e que não é nada fácil, pois costumo dizer que é pesada e com pouca graxa, mas vamos colocando óleo e toda energia para que tudo aconteça. Acredito que tudo que for falado, nada vai expressar o sentimento de quem realmente está recebendo. Quando estávamos em campanha, ouvimos muito das famílias esta solicitação e à época, tínhamos a informação de que o processo seria concluído logo no início e, se passaram dois anos. Porém, o mais importante é que estamos aqui entregando a 262 famílias seus títulos. Que todos sejam abençoados em seus lares e façam bom uso”- destacou o Prefeito Márcio Amaral.

Na segunda-feira(16), a Prefeitura de Alegrete realizou a maior entrega de matrículas de moradia dos últimos anos. 262 famílias receberam seus títulos, conforme o edital n° 015/2022.

Os contemplados foram moradores dos bairros Nova Brasília e Getúlio Vargas, sendo uma funcionária do Cartório, após narrar a dificuldade, incertezas e como o processo é demorado. Em seu depoimento a moradora do bairro Nova Brasília, Neize Mara, visivelmente emocionada, agradeceu e parabenizou todos pela conquista. As famílias beneficiadas aguardavam pela documentação há mais de seis anos.

O vice-prefeito Jesse Trindade destacou que o momento era de muita satisfação e reconheceu a importância para quem reside nos bairros, ter a legalização. Ele agradeceu ao trabalho do Cartório e citou o quanto o processo é burocrático. “O registro protege o proprietário e garante a valorização do imóvel, além de viabilizar a possibilidade de financiamentos para construções ou na venda do imóvel”-falou.

A entrega foi realizada no Palácio Ruy Ramos e contou com a presença a presença da oficial registradora do Cartório de Registro de Imóveis de Alegrete Elaine Aliati, Secretários, diretora de Habitação Adriana Bortoluzi, de vereadores e dos moradores.

O Programa de Regularização Fundiária iniciou na gestão do prefeito Erasmo Silva (MDB) em 2014 e foi retomado pela administração do prefeito Márcio Amaral e do vice-prefeito Jesse Trindade.