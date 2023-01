Torcidas organizadas são suspensas no Efipan em Alegrete

Compareceram na reunião os cônsules da dupla GRENAL, neste município. Vilmar Freitas (cônsul do Internacional) e Adão Ramos (cônsul do Grêmio), juntamente com o Tenente Nei Machado, representando o comando da Brigada Militar, dialogaram sobre os fatos ocorridos durante a realização e posteriores ao GRENAL do dia 22.

Durante o jogo no 42° EFIPAN, ocorreu a invasão de campo por parte de dois torcedores da torcida do Grêmio que furtaram uma faixa da torcida do Internacional, sendo que um dia depois ocorreu o ato de vandalismo no Marco do Grêmio, às margens da BR 290, além de diversas ameaças e provocações por meio de redes sociais.



Em decorrência desses fatos a Brigada Militar definiu pela suspensão das torcidas organizadas até o final do 42° EFIPAN, ficando proibida a entrada de faixas, bandeiras e instrumentos musicais nos dias dos jogos.