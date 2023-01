Incêndio consome Montana e garagem no bairro Airton Senna

Na manhã desta quinta-feira(26), um incêndio em garagem de uma residência no bairro Airton Senna, Zona Leste em Alegrete, deixou um veículo destruído, assim como, a garagem.

De acordo com os Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 10h40min, devido ao fogo na garagem da casa.

Os proprietários não estavam no endereço e, devido ao combate rápido, as chamas não atingiram o restante da residência. Moradores das imediações estavam realizando o combate com baldes de água no momento em que os militares chegaram no local.

Até o momento, não há mais detalhes sobre as causas do sinistro, se foi um curto-circuito ou algum outro motivo. A caminhonete Chevrolet Montana ficou destruída.