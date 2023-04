Torneio de vôlei feminino, evidencia o crescimento da modalidade em Alegrete

No último domingo (16), a cidade de Alegrete foi palco de mais um evento esportivo. Com organização da equipe União Esportes, foi efetivado o 1º Torneio de quartetos feminino de quadra de 2023. A competição contou com 8 equipes, divididas em 2 chaves de quatro cada uma. Na fórmula de disputa as duas melhores campanhas avançavam para semifinal. Muita disputa a cada ponto, adrenalina, vibração e um voleibol em alto nível. Na chave “A”, o Pampa Sul de Rosário do Sul foi o primeiro e em segundo passou o CVF de Manoel Viana. Já na “B” o União em 1º e o VFA em segundo, ambas equipes de Alegrete avançaram de fase.

Em uma das semi jogaram VFA e Pampa Sul, com vitória suada do time da casa. As meninas do VFA fizeram um jogaço e saíram com vitória sobre as rosarienses. No outro jogo, Uniao e CVF, nova vitória de Alegrete, o União venceu as vianenses.

A disputa pelo título colocou frente a frente União e VFA, no primeiro set de União, com o VFA vencendo o segundo e levando a decisão para o tie-break.

Título ficou com time do VFA

Time do União, organizou e ficou com o vice no 4×4 em quadra.

Na melhor da disputa as donas da casa não seguraram o VFA que ganhou no tie-break e ficou com o título. A equipe do Pampa Sul de Rosário levou para casa o 3º lugar do torneio.

Rosarienses levaram para casa o bronze.

“Foi a 1ª vez que o União realiza um torneio com 5 times de vôlei femininos daqui da cidade, parabéns Real, União, VFA, Ravenna e Fênix. Sensacional ver a crescente do vôlei no nosso município”, comemorou Celika Ferrari, organizadora do torneio e também atleta do União.

Fotos: União Esportes