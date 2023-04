Mesmo com tráfego calmo é perigoso pessoas circularem na rua no meio do calçadão

A proposta de fazer a abertura da rua, no meio do calçadão, com tráfego de veículos no centro da via gerou muita polêmica até seu começo e conclusão. Com a intensão inicial de melhorar o movimento para lojistas, a rua para tráfego calmo é no mesmo nível do passeio público e a separação dos veículos das pessoas se dá apenas por barras demarcadoras com distância entre si.

Passados menos de dois meses em que o local está com este novo formato, alguns transeuntes se dizem preocupados, porque no local exclusivo para carros motos ou bicicletas se vê pessoas circulando na via destinada a veículos.

O trabalhador Lutero Santos, observou essa situação e disse que agora com os redutores de velocidade a segurança vai ser maior às pessoas, porque chegou ver carros freando em cima dos transeuntes. A reportagem flagrou cenas em que muitos ignoram que no meio do calçadão agora é uma rua e circulam tranquilamente no local.

O Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino Soares, comentou que essa situação se deve pela falta das pessoas acostumarem que ali é lugar para circular carros, motos e bicicletas. O mesmo, disse o Secretário que acontece nas ciclofaixas onde muitos utilizam para caminhadas e os ciclistas correm, inclusive, risco de atropelar as pessoas em espaço exclusivo para bikes.

Carros na rua no meio do calçadão