Torneio do Palmeiras na Livre já tem finalistas da edição 2024

No primeiro confronto, duelaram Juventus e Boca Juniors. Um jogo bem disputado do início ao fim. Melhor para o Juventus que fez 1 a 0 e segurou o ímpeto do adversário.

Na outra semi, um clássico entre Sindicato e Centenário. Mais uma partida acirrada de intensa disputa e muita paridade entre os dois clubes. No tempo normal empate sem gols, que levou a decisão para as cobranças de penalidades. Coube ao Centenário a vitória, 8 a 7 contra o time do Bairro Macedo.

Conforme o coordenador técnico Valdir Knierin a final está marcada para o próximo domingo (24), às 15h30min, jogaço entre Juventus x Centenário.