Feira do Livro de Manoel Viana inicia nesta quinta-feira com diversificada programação

Neste ano a feira terá como patrona a escritora Maria Helena Zancan, da cidade de Ijuí. Em sua oitava edição a feira contará com uma praça de alimentação, V Concurso Escolar de Poesias Chiquinho Salles, oficinas formativas para professores, encontros literários, Torneio de Xadrez, encontro com escritores, brinquedos, estandes de livros e momentos culturais como teatro, dança e música.

A bravura da soldado Arnold em Alegrete

No sábado, dia 23 de novembro, a partir das 19h30min, a feira será palco do show gratuito com Tiano e Vinícius. Já no domingo (24) o encerramento da feira será com apresentações artísticas realizadas no palco principal a partir das 15h. Confira a programação completa da 8ª Feira do Livro de Manoel Viana (cards):