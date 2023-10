Torneio Integração no Darcisão aponta os quatro primeiros classificados

No último domingo (15), ocorreu os primeiros confrontos do Torneio Integração no ginásio do Darcisão. O campeonato conta com 13 equipes ao total e neste final de semana jogaram os time da chave A , ao total foram realizados 21 jogo com mais de 60 gols.

A realização do torneio tem o intuito de integrar os atletas de Alegrete e região para manter a chama do futsal viva na região. O coordenador, Darci Toledo, disse que após o citadino a cidade não tem muitos campeonatos que englobem a modalidade e por isso resolveu criar a competição.

Nos jogos, destaques para as equipes: Fortaleza, Agro Renz (Manoel Viana), Recuerdos e Juventus que garantiram a classificação antecipada para as quartas de finais do torneio. No próximo domingo (22), ocorrerá os jogos da outra chave e os classificados disputarão o mata mata no dia 29/10.

Fotos: Renan Irizaga