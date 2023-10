Nacional ganha do Boca nos pênaltis e vence Taça dos Campeões

A decisão foi disputada entre Nacional e Boca Jrs e contou com a presença de um grande público para a prestigiar a categoria nobre do futebol alegretense e é organizada pelo Palmeiras do Capão Angico.

A equipe do Boca da presidente Rosimeri Mota deixou uma mensagem jogando com o uniforme rosa. O clube alertou a comunidade a importância de fazer exames de rotina. “Prevenir ainda é o melhor remédio”, destacou a presidente.

Há mais de 30 anos seu Darci é o guardião do Parque Doutor Lauro Dornelles

A partida começou e a equipe do Nacional tinha o domínio das ações criando diversas situações de gol. A equipe do Boca com sua proposta mais defensiva, conseguiu a partir do meio da primeira etapa, impor seu estilo de jogo na grande decisão. Os primeiro tempo terminou tudo igual sem gol para ambos os lados 0 a 0.

Saudade do Alegrete| Desgarrada do pago diz que na Semana Farroupilha a vontade de estar aqui é maior

No segundo tempo, o camisa 10 do Nacional, Paolo, recebeu uma bola em profundidade pelo lado esquerdo e acertou um pombo sem asa no ângulo do goleiro adversário inaugurando o marcador da final da Taça dos Campeões. A equipe do Boca não sentiu o revés e empatou o jogo após rebote do goleiro. O jogo perdeu intensidade e terminou empatado em 1 a 1 e encaminhado aos penaltis.

Nas penalidades destaque para o goleiro do Nacional que pegou dois penaltis e garantiu o título da equipe colorada do bairro Macedo. A organização do torneio agradece a todas equipes participantes e aos atletas que fizeram desse um belo projeto de valorização do esporte alegretense.

Fotos: Valdir Knierim e Jogamais Tv