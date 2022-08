Torneio Zona Leste cresce e mobiliza desportistas no Bairro Saint Pastous

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A 2° edição do Torneio Zona Leste iniciou no último domingo (7), na remodelada pracinha do Bairro Saint Pastous.

Depois de fechar com chave de ouro a sua primeira edição, a segunda cresceu em participação e presença do público apoiando a iniciativa.

Esta 2° edição reuniu o maior número de equipes, 18 times, uma grande torcida na Zona Leste, sucesso de público já na largada desta 2° edição. Com uma premiação mais encorpada e times dos quatro cantos de Alegrete.

No domingo foi realizado somente a a fase classificatória do torneio, onde dos 18 participantes, apenas 8 seguiram adiante. Conforme os organizadores , a ideia é no dia 14, Dia dos Pais realizar os confrontos de mata-mata, a tradicional fase eliminatória, perdeu vai embora.

As equipes participantes dessa edição foram: Velha Guarda; Silos; Segue o fluxo; Aimoré A; Aimoré B; Bicudama; Napoli; Madri; União; Várzea Verde; Favela; Viatnan; Corinthians; Juventus; Lavagem do Tatu; Brandão; Centenário e Sepé Tiaraju.

Estas 18 equipes foram divididas em grupos e disputaram jogos acirrados com muita camaradagem e lealdade. Os oito melhores avançaram para as quartas de final.

Os times do Napoli; Segue o Fluxo; União; Centenário; Juventus; Lavagem do Tatu; Corinthians e Sepé Tiaraju fazem os confrontos eliminatórios no próximo dia 14.

Foi um domingo de festa na pracinha, teve churrasco, visita de um candidato a deputado estadual, sem pompas o evento não recebeu nenhuma presença de autoridades do município. O torneio é feito por várias mãos, feito pela comunidade, e contou com a dupla de arbitragem voluntária, o árbitro Clécio Prates do Bairro Restinga e o juiz Pica-Pau, prata da casa.

Os jogos que iniciaram por volta das 8hs encerraram já era início da noite com pleno êxito dos organizadores que receberam elogios pela organização do evento comunitário.

“Agradecemos a todos os colaboradores, vizinhos e comércios que nos apoiaram na realização deste torneio. Agradecemos também a todos os envolvidos”, destacou Giovane MB, um dos promotores do Torneio Zona Leste.

Geovane (de boné), um dos organizadores do torneio.

Fotos: reprodução