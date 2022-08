Enquanto esteve preso, homem teve a casa arrombada

No último dia 15 de julho, um indivíduo de 23 anos foi preso em flagrante pela Brigada Militar de Alegrete, em razão da acusação do crime de tráfico de drogas. Com drogas e armas de fogo encontradas com ele, o indivíduo foi levado à DP.

Naquela noite, foi feito contato com a Delegada de Plantão que determinou prisão em flagrante e o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Contudo, ao sair da Casa Prisional, nesta semana, foi para casa e constatou que a residência tinha sido invadida, pois constatou a falta de vários itens pessoais e documentação, além disso, a casa estava toda revirada.

Como ficou alguns dias desabitada, o morador não tem suspeitos da ação. Na ocorrência feita por ele na Delegacia de Polícia, não há a informação do valor aproximado do prejuízo.