Real perde mais uma e agora luta é contra o rebaixamento

O representante alegretense na Série Prata do campeonato gaúcho de futsal sofreu mais um revés na competição estadual.

Jogando em casa pela 9ª rodada, recebeu a Associação Futsal Asissense – AFA, e em plena Arena foi derrotada por 4 a 2.

O jogo na Arena foi bem disputado mas terminou com tumulto e um caso de discriminação racial. Em quadra o Real bem que tentou um melhor resultado. A equipe local sempre consegue fazer um bom primeiro período, mas peca na etapa final. Dessa vez não foi diferente.

O técnico Dema Correa, lamenta mais uma derrota, embora argumente que o grupo tem qualidade, acredita que o fator psicológico e físico tenha prejudicado o grupo no decorrer da competição. Douglas e Pablo Witt marcaram os gols alegretenses. Os atletas Nathan e Gustavo receberam cartão vermelho e desfalcam a equipe para o próximo compromisso. Confusão em quadra acarretou nas expulsões e intervenções pelos seguranças do jogo. Após o encerramento da partida, houve um desentendimento entre torcedores do Real e de São Francisco de Assis, já na saída do ginásio. O atleta Nathan do Real informou à arbitragem que teria sido ofendido por uma torcedora da AFA, conforme relato do atleta, ofensas de cunho racista. A arbitragem relatou o ocorrido na súmula.

Segundo informações do clube, o atleta não registrou ocorrência na delegacia, mas espera que a federação aja com justiça.

Com a derrota o Real fica sem chances matemáticas de buscar a classificação entre os quatro primeiros. Com 6 pontos, está com dois a mais que o lanterna Lá Maquina que soma quatro pontos ganhos.

Restam cinco jogos, dois em casa e três fora, um longe de casa é justamente contra o lanterna. Ser Santiago (20), AFA (19) e Império (17), encaminharam vaga. Independente (13); AVF (13) e Cruzeiro (9), brigam pela última vaga, numa projeção. O jogo Independente 6 a 0 contra o La Máquina está sob judice. Resta um jogo atrasado entre Cruzeiro x Independente.

No próximo dia 13, pela 10ª rodada, o Real volta a jogar em casa. O jogo na Arena inicia às 20hs, contra o Cruzeiro de São Gabriel.

Foto: S.E. Real