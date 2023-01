Trabalhador é vítima de assalto, à mão armada, no Trevo das Quatro Bocas

Um homem procurou a Delegacia de Polícia, depois de sofrer um assalto no Trevo das Quatro Bocas, na RS 507.

De acordo com informações, a vítima disse aos policiais civis que estava se deslocando para o local de trabalho quando, perto das Quatro Bocas, visualizou um homem próximo a uma moto.

Na intenção de auxiliar, o trabalhador parou o veículo e perguntou o que tinha acontecido, em ato contínuo, o motociclista se aproximou e, com uma arma em punho, anunciou o roubo.

O criminoso exigiu que a vítima saísse do carro e deitasse no chão, depois fez uma revista, revirando todo carro e localizou no porta- luvas a quantia de 2mil reais, assim como, quebrou o parabrisas com o revólver.

Na sequência, o indivíduo fugiu de moto, em direção a Alegrete. O assalto foi por volta das 15h de segunda-feira(9).

O trabalhador não ficou ferido e destacou que o suspeito era negro e alto.