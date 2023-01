Tenente-Coronel Miguel Ângelo Guterres Dalcin assume o 12º BE

Share on Email

O 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12° BE Cmb Bld), “Batalhão Marechal Enéias Galvão”, realizou solenidade para passagem de comando da unidade militar de Alegrete.

A solenidade realizada no dia 5, foi marcada pela inauguração da foto do Coronel Alessandro no salão de honra da unidade, onde estão expostas fotos dos ex-comandantes.

Uma formatura que incluiu honras militares e a presença de diversas autoridades, convidados civis e militares. O evento teve a apresentação da Banda do 10° Batalhão Logístico (10° B Log), desfile das Companhias do Batalhão, e também, o desfile das viaturas militares utilizadas pelo Batalhão.

O Comandante da 6° Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld)” Brigada Niederauer”, General de Brigada Marcelo Carvalho Ribeiro, presidiu a solenidade, acompanhado pelo prefeito em exercício Jesse Trindade e pelo presidente da Câmara Luciano Belmonte Ribeiro, além de diversos comandantes de organizações militares do Comando Militar do Sul, comandantes das organizações militares da Guarnição de Alegrete, da Guarnição de Santa Maria e autoridades municipais.

Tenente-Coronel Dalcin (a dir. da foto), assumiu batalhão

O Coronel de Engenharia Alessandro Pinto Nunes encerrou seu período de dois anos de Comando, passando a função para o Tenente-Coronel de Engenharia Miguel Angelo Guterres Dalcin, que anteriormente estava servindo no Comando da 3ª Divisão de Exército (3ª DE), e agora em 2023, assume a frente do 12º BE.

Fotos: 12º BE