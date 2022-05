Trabalhador rural: uma categoria essencial

Alegrete, o maior município do RS, se caracteriza pelas grandes extensões de terra e de propriedade rurais onde se criam animais bovinos e as lavoura de arroz e soja.

A data de hoje, homenageia todas as pessoas que trabalham nas zonas rurais, campos, fazendas como lavradores, agricultores, cuidadores de animais, e entre outros.

A comemoração do Dia do Trabalhador e Trabalhadora Rural foi instituída no Decreto de Lei nº 4.338, de 1 de junho de 1964, em 1971 foi instituído o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, com a Lei Complementar nº 11.

Os trabalhadores rurais são heróis na batalha contra a fome, resistência na luta por alimentos de qualidade para todos, carregam amor pela terra e apego pela vida no campo.

Apesar de fundamental, os trabalhadores rurais são pouco valorizados. De acordo com dados do Censo (2010), mais de 25 milhões de pessoas trabalham no campo, mas somente cerca de 4,8 milhões são assalariados.

“O sustento de uma família não depende somente do emprego do pai e da mãe, mas ainda antes da disponibilidade do trabalhador rural, que arou a terra, semeou e cultivou, para que somente ali, o alimento pudesse se estender a todas as famílias. Por isso, jamais menospreze um homem do campo, pois se você tem o que comer é porque antes aquele homem plantou!”- sintetiza uma das mensagens destinadas a estes profissionais.