Trabalhadores da Santa Casa são homenageados

Trabalhar em um hospital é sempre um desafio. “É preciso resiliência e coragem”, como bem lembra o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, evidenciando a importância de cada um dos trabalhadores da instituição. O trabalho exerce um papel importante na vida das pessoas, valoriza e dá sentido para os conhecimentos e as habilidades e representa o sustento das famílias. “Celebrar esse dia é uma forma de reconhecer a importância das pessoas que levam profissionalismo e o amor aos nossos pacientes”, diz.

Por isso, a Santa Casa de Alegrete, através do grupo de trabalho do Planejamento Estratégico, com foco na Cultura Organizacional, preparou um almoço nessa sexta-feira, dia 28, para mais de 700 funcionários das áreas administrativa, recepção, apoio, serviços, infraestrutura e hotelaria, médica e enfermagem. Com três horários diferentes, para contemplar a maioria e com o apoio de empresas e pessoas da comunidade, os funcionários estiveram reunidos para serem homenageados.

De acordo com a psicóloga organizacional da Santa Casa, Helenize Coelho, a ideia de realizar uma comemoração no próprio ambiente de trabalho, foi justamente no intuito de promover um momento de integração e valorização dos colaboradores. “Ações que visam a satisfação e o bem-estar no trabalho, são fundamentais e estão no escopo do nosso Planejamento Estratégico”.

Lenir Terezinha Castro dos Santos, que trabalha no hospital há mais de 42 anos, na digitação do Centro de Diagnóstico por Imagens, disse que tem muita gratidão a Deus pela oportunidade de fazer parte desta instituição. “Aqui na Santa Casa aprendo, diariamente, a ter resiliência e a ser uma pessoa melhor”. Ela garante que se coloca no lugar do outro, para poder ajudar no que estiver ao seu alcance, ama o que faz e sempre lembra de dar uma palavra de otimismo. “O amor é o melhor remédio para todas as dores”, emociona-se, falando do seu trabalho.

Referência no acolhimento e assistência à saúde, a Santa Casa tem nos seus trabalhadores a mola propulsora da vida. Para o presidente, só é possível o atendimento, o acolhimento e o tratamento, se os trabalhadores estiverem nos seus postos as 24 horas do dia. “Quando todo mundo para, eles continuam”.