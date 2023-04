Publicado edital para processo de escolha de novos conselheiros tutelares

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alegrete -COMDICAA lançou edital de convocação sobre o processo de escolha dos membros para composição do Conselho para o mandato de quatro anos (2024/2028), sendo cinco vagas (titulares) e cinco (suplentes). O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar é de relevância pública e dedicação exclusiva.

A presidente do COMDICAA, psicóloga Thais da Cunha Severo, informa que as inscrições serão efetuadas na casa dos Conselhos na Rua Demétrio Ribeiro, ao fundo de onde é a sede do Conselho Tutelar de Alegrete. O candidato precisa ter comprovada atuação e trabalho educacional ou assistencial com crianças e adolescentes de no mínimo dois anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio. Os candidatos vão passar provas escritas sobre o ECA.