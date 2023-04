Uma trajetória de superação e sucesso do alegretense criador do maior aplicativo de mobilidade 100% brasileiro

“Ansiedade derruba qualquer planejamento”. Essa, umas das lições apontadas pelo CEO e fundador do Garupa, maior aplicativo de mobilidade 100% brasileiro, João Marcondes Vargas Trindade diz tudo sobre o perfil do alegretense que hoje colhe o sucesso de uma trajetória de vida de muita determinação, persistência e sobretudo força de vontade.

Aos 44 anos, o alegretense é o criador do aplicativo Garupa, que atualmente atende cerca de 2 milhões de pessoas e possui aproximadamente 75 mil motoristas no País inteiro. Com uma franquia de 130 postos, ele se orgulha de dizer que a sua cidade natal foi a 1ª franquia do Brasil.

A entrevista na redação do PAT ocorreu um dia após sua participação no Seminário Alegrete Cidade Inovadora.

Marcondes conta que pegou um carro pelo aplicativo Garupa e se dirigiu ao Portal Alegrete Tudo, no caminho um feedback que energiza ainda mais seu trabalho. No trajeto o motorista reconheceu o criador do aplicativo de mobilidade e após uma selfie contou que acabara de quitar o veículo graças ao trabalho como motorista do Garupa.

“É sobre isso que falamos, queremos ouvir as pessoas, falar com elas e saber da satisfação que o trabalho proporciona”, destacou o empreendedor. O alegretense perdeu a mãe assassinada aos dois anos e foi para o internato do IRMA em 1985, lá passou 4 anos estudando. Vendeu Zero Hora na rua, pegava os jornais na Banca do Seu Rui, em diagonal a prefeitura na Praça Getúlio Vargas.

Com 13 anos, o guri saiu do Bairro Macedo e foi para a Capital, morar na casa de familiares. Lá reiniciou uma vida de muito suor, porém sempre com muita força e vontade de crescer. De início arrumou emprego em um supermercado. Ingressou no Exército e foi sargento temporário ao longo de 4 anos em uma unidade de Infantaria.

Marcondes resolveu colocar sua vontade de empreender em prática. Montou uma locadora, mas não conseguiu gerir o negócio e acabou quebrando. Empreendeu novamente, no ramo de confecções de malhas cirúrgicas e acabou falindo o projeto. Ingressou com um trabalho em empresa de auditoria em contas telefônicas no ano 2007. O trabalho abriu portas e fomentou as ideias de empreendedor nato.

A experiência no mercado empresarial deu a Marcondes vislumbrar um ramo que, segundo ele após uma análise daria certo e seria um trampolim em sua vida. Foi então que, em 2016, iniciou o desenvolvimento de um aplicativo de mobilidade. No ano de 2017, lançou o aplicativo na cidade de Santa Maria. A ideia deu certo, e hoje já cobre 15 estados brasileiros. Expandiu o serviço que leva o nome de uma sugestão de um primo, durante uma reunião familiar. O nome Garupa agregou a forma de execução do trabalho. “Vá de Garupa. Isso complementa o propósito do nosso trabalho”, atesta o alegretense.

O CEO diz que foi uma honra ter participado do evento em Alegrete. A conversas com jovens estudantes foi pautada em sua história real. Ele falou a realidade do mercado e que as pessoas vão encontrar lá fora. O resultado da palestra se resume em muitos agradecimentos, relato de pessoas e pedidos de fotos.

Mas Marcondes fala que é preciso esse contato com as pessoas. Conta que faz questão de conversar com os motoristas do aplicativo. “Acreditar, querer fazer. Ter força de vontade. Tu tens que ter sentimento de conquista para conseguir teus objetivos”, ensina o alegretense.

A conversa de pouco mais de uma hora, entrega um alegretense que transmite muita força de vontade e capacidade de vencer na vida. Ele conta que a concorrência se faz necessária para o sucesso da empresa. O case de sucesso do Garupa não para por aí, indagado sobre o que a empresa tem de inovação. Abre o celular e mostra a mais recente criação, um banco digital, o Garupa Pay já é realidade.

O alegretense casado com a porto-alegrense Marlise Trindade, com quem tem 4 filhos, reside em Porto Alegre e viaja pelo Brasil inteiro fomentando seus negócios. Marcondes diz que a escada para o sucesso pode apresentar alguns tropeços, mas para chegar lá no alto, tem que ter o sentimento de conquista, bem ao estilo de quando se quer conquistar uma “companheira”.

