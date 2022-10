Trabalho não para na manutenção de estradas do interior de Alegrete

Share on Email

O Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri, diz que as frentes de trabalhadores na manuteção de estradas do interior está em pleno andamento.

Um dos maiores trechos de estradas do interior de Alegrete é a do Silvestre. A SAP terceirizou a manutenção da estrada e a empresa já passou o Passo do Ipané e vai até a Balsa. Depois, conforme o secretário, voltaram encascalhando.

Manutenção de estradas do interior de Alegrete

Uma outra equipe acampou na estrada da Candelária em direção ao campo do Nacional. Trabalhadores também patrolaram a estrada do Pai Passo em direção à Rivadávia com três patrolas e três motoniveladoras.

Gindri lembra que o trânsito em nas estradas vicinais não param e agora já estão com a movimentação de produtores que preparam terras para nova safra de arroz.

– Houve um atraso e agora o trabalho é intenso no preparo da terra para receber a semente do grão que responde por grande parte de nossa economia, salienta o Secretário.