Vila Nova vai ter sua sede comunitária com muitos projetos

Um das maiores comunidades de Alegrete, com uma população de 11 mil moradores terá em breve sua sede.

Futura sede comunitária da Vila Nova

Os abnegados moradores da Vila Nova que sempre estão trabalhando pela comunidade como Ênio Santos, a esposa Maria e outros moradores, trazem a boa notícia de que já tem o local onde será a sede da Associação.

Com a participação voluntária da Assistente Social, Fabiana Silva, o local já foi limpo, e conforme a comissão que está à frente deste projeto vai ofertar os seguintes serviços: lazer, educação, infraestrutura com levantamento dos problemas de ruas e outras do bairro; meio ambiente, atividades aos idosos, crianças; de saúde; projeto para castrar cachorros e gatos em 2023, dentre outros.

Parceiros do projeto

– Estamos atrás de parceiros e já fechamos algumas que querem ajudar o bairro e estamos com muita expectativa de fazer um bom trabalho, diz Ênio. Era um sonho antigo que agora vamos poder colocar em pratica, explicou.

A sede será no antigo alojamento dos Ferroviários na entrada da Vila Nova.