Dale foi atração de festa colorada em Alegrete

“Foi uma belíssima celebração, um dia que ficará marcado na memória dos torcedores colorados” – falou o Cônsul do Internacional Vilmar Freitas.

Ele acrescentou que foi um evento que jamais imaginariam que teriam pela presença do D’Alessandro na cidade.

“Quero agradecer a presença do público que nos prestigiou apesar de termos, na mesma data e horário, alguns eventos paralelos. Foi muito importante para nosso Consulado pela credibilidade e pela maneira de como realizamos este evento com um custo muito alto.

Agradecer a imprensa pelo apoio, aos colaboradores, a nossa equipe de trabalho e aos patrocinadores” – acrescentou o Cônsul.

O evento contou com o ex-craque do Internacional e a presença da Banda Ataque Colorado, num jantar festivo com os colorados de Alegrete e região.

O ídolo do Internacional, mesmo após aposentadoria, segue mobilizando colorados por onde passa. É o 2º jogador que mais atuou pelo Colorado com 529 partidas oficiais e ao lado de Elías Figueroa, os dois únicos jogadores da história do clube gaúcho que conquistaram o prêmio de Futebolista Sul-Americano do Ano.

D’Alessandro também é o 15º maior artilheiro da história do Internacional com 97 gols e o 8º jogador que mais marcou gols pelo Colorado em Grenais com 9 gols. Se a trajetória de D’Ale não é propriamente um tango, cheio de dramas e lágrimas, como é comum entre os jogadores de futebol, também não pode ser resumida nas mariposas de Fito Paez.

“Ter D’alessandro foi a maior sacada de nosso Consulado e ainda, neste ano, teremos mais um grande evento com a presença de Fabiano Eller e o General Bolivar juntamente com a Banda Ataque Colorado”- encerrou.