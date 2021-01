Traficante é preso em carro de transporte alternativo de passageiro

Compartilhe















Indivíduo de 22 anos foi preso por tráfico de drogas, na região Central de Alegrete, na segunda-feira (25).

Segundo informações da Brigada Militar, durante o patrulhamento ostensivo, foi observado que o acusado estava na carona de um veículo e por ser conhecido das guarnições e ter uma denúncia que o mesmo estaria com ilícitos, foi realizada a abordagem.

O motorista do carro disse realizar transporte alternativo de passageiros e que tinha sido acionado para fazer o trabalho. Já, na revista pessoal do acusado, que havia contratado os serviços do motorista, foram encontrados três porções de crack.

Ele foi conduzido à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado Maurício Arruda foi determinado flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvido o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete. A droga e um celular foram apreendidos.