Traficantes têm ficado no prejuízo, droga não está caindo no pátio do Presídio

Na manhã de quinta-feira(27), dois indivíduos realizaram arremessos para o interior do Presídio Estadual de Alegrete. A intenção dos acusados era que os invólucros caíssem no pátio. As buchas com a droga foram apreendas. Essa tem sido uma das maneiras utilizadas pelos indivíduos, arremessar, em pequenas porções com um peso, geralmente sendo utilizada uma moeda de 1 real para dar peso e cair no pátio, mesmo com a tela. Entretanto, diante de todo sistema de videomonitoramento e também o trabalho realizado pela Guarda Externa que compõe Susepe e Brigada Militar, as tentativas têm sido frustradas.

No caso de ontem, os policiais realizaram buscas, mas os acusados não foram presos, porém, a droga foi apreendida.

A tentativa de arremesso foi por volta das 8h30min, de quinta-feira.