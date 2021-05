Trânsito interrompido em ruas do centro devido a manutenção da rede elétrica

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete informa que devido a manutenção da rede elétrica que será realizada pela Sirtec na próxima quarta-feira, 26, na rua dos Andradas, no trecho entre a rua Barão do Cerro Largo e Vasco Alves, das 8h às 16h e na rua Vasco Alves, no trecho entre a rua Dr. Lauro e rua dos Andradas, das 8h às 12h, o trânsito será desviado. Não haverá interrupção de abastecimento de energia elétrica.