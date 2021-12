Share on Email

O gerente local, Cristiano Machado, informou que uma equipe da Companhia já está trabalhando e a normalização do sistema está prevista para início desta tarde. Os bairro afetados com o desabastecimento são: Santo Antônio, parte baixa do Centro e Macedo.

Cristiano lamenta os transtornos a todos, mas esclarece que foi algo não programado e não havia indícios de que poderia acontecer