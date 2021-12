Recuperação da malha ferroviária da Fronteira pode ser anunciada nesta quarta-feira

Em 2017 foi o último trem no Município de Alegrete. A Rumo há seis anos assumiu a concessão da malha ferroviária.

A linha férrea cruza em 10 bairros. Entre a linha dos trilhos de Quaraí e Uruguaiana, são 23 passagens de nível que ficaram incrustadas na alma da cidade. O percurso é de aproximadamente 13 km, desde o Bairro Centenário. A área têm dois cruzamentos com distâncias entre um e outro de menos 500 metros. O primeiro dá acesso à estrada do Caiboaté.

Conforme foi apurado pelo PAT, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, desembarca no Rio Grande do Sul neste dia 8 de dezembro para anunciar a recuperação de trechos da malha ferroviária gaúcha que estão abandonados ou fora de operação por não apresentarem condições de uso. A expectativa é de que o ministro oficialize a ordem para os início dos trabalhos na vinda ao Estado.

Durante audiência com Tarcísio em Brasília, o deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) ouviu do ministro que está prevista a recuperação do ramal ferroviário de Cruz Alta e de Uruguaiana, além da ligação com o Porto de Rio Grande.

Também foi confirmado que, em relação a Alegrete, vai ocorrer uma padronização e, a avaliação inicial é em relação às residências irregulares, entre outros.