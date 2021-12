Militar do 6º RCB é o primeiro colocado na Escola de Sargentos em Cruz Alta

A cerimônia foi presidida pelo General de Brigada Alexandre Oliveira Cantanhede Lago, Diretor de Educação Técnica Militar do Rio de Janeiro.

Brigas entre mulheres e esfaqueamento de outra marcaram o fim de semana no Parque dos Patinhos

Autoridades militares na formatura

A solenidade teve como finalidade a entrega da Quaderna de Sargento Aperfeiçoado aos concluintes do curso e condecorar os destaques do curso.

No ato o 2º Sargento de Cavalaria Cássio Casquero Zago, do 6º RCB foi o 1º colocado da Arma de Cavalaria (CAS 3º/Turno). O militar de Alegrete foi agraciado com a Medalha Marechal Hermes – Aplicação e Estudo, como reconhecimento pelo desempenho durante o Curso.



Militar de Alegrete com familiares

Sargento Zago na formatura

A formatura contou com a presença de autoridades civis e militares, familiares dos formandos e também do Subtenente Leonardo Flores Figueiredo, Adjunto de Comando do ¨6º Regimento de Cavalaria Blindado “Regimento José de Abreu”, representando o Comando do Regimento.

O Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos visa ampliar os conhecimentos através de um contínuo aperfeiçoamento e qualificação dos Sargentos das Armas do Exército Brasileiro, habilitando-os para a graduação de Primeiro Sargento e Subtenente.