Três jogos encerram a fase classificatória do Citadino

Neste sábado(5), ocorre mais uma rodada do Citadino de Futsal 2023. Os confrontos serão marcados pelo alto grau decisivo e definirão os últimos semifinalistas da elite do futsal alegretense.

O primeiro confronto entre Roma e Parceria já tem o encaminhamento das duas equipes na competição. A equipe do Roma já está classificada para a Série B, enquanto a equipe do Parceria não conseguiu seu objetivo de subir de série.

O penúltimo confronto da noite entre Eliseos e Deportivo La Porteira é o mais decisivo. A equipe do La Porteira depende de si própria para se classificar às semifinais do campeonato, caso empate ou perca a equipe do Fortaleza ocupará a quarta vaga. Já a equipe do Eliseos fez grandes jogos, porém, amargou o rebaixamento para série B.

Fechando a rodada União y FNP e Galáticos, entram em quadra buscando mais uma triunfo na competição. A equipe do FNP já está classificada, porém, vencendo ou empatando garante a segunda classificação geral. A equipe do Galáticos vem de uma boa vitória frente ao Cidade Alta e busca novamente conseguir os três pontos.

Os jogos terão início a partir das 19 horas, no ginásio da Arena Esporte e Lazer. A entrada é 5 reais junto à portaria do evento.

Fotos: reprodução