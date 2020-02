Trilha ecológica no Porto dos Aguateiros neste sábado

Neste sábado (8), acontece mais uma trilha ecológica no Porto dos Aguateiros em Alegrete.

O convite é do Movimento Pró Rio Ibirapuitã, que aguarda toda comunidade às 9 h. O ponto de encontro da turma será na rampa de acesso aos barcos, no Porto dos Aguateiros, na avenida Eurípedes.

Com objetivo de limpar as margens do rio, o grupo pretende mobilizar o maior número de participantes neste sábado no Porto.

Para a atividade é recomendado roupas leves, boné, tênis, protetor solar e levar água. O trajeto é curto, de aproximadamente 500 metros, em direção ao Porto dos Aguateiros.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução