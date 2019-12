Trilheiros Os Tranqueiras entregaram mais de 350 quilos de alimentos ao Asilo de homens em Alegrete

Os grupo de trilheiros Os Tranqueiras realizou uma ação solidária em benefício de idosos.

Eles arrecadaram alimentos, material de higiene e entregaram aos assistidos no Lar dos Idosos Ari Paim que atende somente homens.

A iniciativa é para mostrar que no meio de qualquer esporte pode haver solidariedade, diz Fabrício Souza da Rosa que integra os trilheiros.

Os 15 trilheiros e mais suas famílias se mobilizaram para realizar esta ação com desfecho e a entrega das doações na tarde de domino(22).

O Grupo de Trilheiros Os Tranqueiras do Alegrete entregou mais de 350 kg de alimentos, 10 litros de leite e produtos de higiene pessoal.

Os alimentos foram arrecadados com a união do grupo, amigos e empresas parceiras.



O Grupo de Trilheiros Os Tranqueiras do Alegrete foi fundado em 22 de outubro de 2018 por um grupo de amigos e suas famílias unidos pelo mesmo esporte. Hoje o grupo conta com 15 trilheiros e mais seus familiares que percorrem o estado em busca de parceira, aventura e adrenalina em todos os terrenos.

Agradecemos a recepção da Casa Lar Ari Vargas Paim, também o apoio Guarda Municipal e aos colaboradores.

Fazer o bem não custa nada, destacou Fabrício Souza da Rosa.

Vera Soares Pedroso