Troco Solidário do Peruzzo Supermercados repassou quase 100 mil à Santa Casa

Por meio do troco solidário em Alegrete, o Peruzzo supermercados repassou à Santa Casa de Caridade o valor de R$ 98.998,95 ao longo de 2022, sendo o município que mais arrecadou entre todas as cidades.



O cheque simbólico foi entregue na quinta-feira (23), pelo diretor de Operações da Rede Peruzzo, Vitor Trevisan, ao Diretor de Imagem Santa Casa, Carlos Melo e Gabriela Segabinazzi, da Secretaria Meio Ambiente do município.

Em 2022, o Peruzzo Supermercados destinou mais de R$ 330 mil para entidades assistenciais do Rio Grande do Sul.

Somente em Alegrete foram repassados para a Irmandade Santa Casa de Caridade de Alegrete R$ 98.998,95 em 2022.

O programa Troco Solidário, da rede de supermercados Peruzzo, arrecadou R$ 331.145,58 no período de janeiro a dezembro do ano passado, nas 21 lojas do grupo. O valor foi distribuído entre instituições de oito municípios da Região Central, Campanha, Metade Sul e Fronteira Oeste gaúcha. As quantias arrecadadas são repassadas mensalmente às entidades.



O funcionamento do Troco Solidário é simples, se o consumidor que está pagando em dinheiro aceita doar os centavos que sobraram, a contribuição entra automaticamente no sistema. Além de Bagé, o troco de compras de clientes da Rede Peruzzo é destinado para entidades de Alegrete, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Pelotas, Santa Maria e São Gabriel. O valor repassado a cada instituição corresponde ao que foi arrecadado no município em que é sediada.



O trabalho social que une comunidade e funcionários do Peruzzo Supermercados iniciou há mais de oito anos. O vice-presidente da rede, Lindonor Peruzzo Júnior, ressaltou a importância do projeto e destacou o apoio que a rede oferece às entidades sociais. “Somos parceiros da Santa Casa e de todas as entidades envolvidas e trabalharemos por novas campanhas em prol dessas instituições. A rede Peruzzo traz, no seu DNA, uma forte atuação social, especialmente nas regiões onde atua, além de práticas ambientais e de governança, pilares do ESG”.

Entidades beneficiadas pelo Troco Solidário Peruzzo Supermercados:

. Bagé: Santa Casa de Caridade de Bagé – R$55.655,26

. Caçapava do Sul: Associação Hospital de Caridade Dr. Victor Lang – R$ 24.421,75

. Candiota: Fundação Assistencial e Beneficente Maria Anunciação Gomes de Godoy – R$ 12.364,39

. Dom Pedrito: Santa Casa de Caridade de Dom Pedrito – R$ 63.887,99

. Pelotas: Santa Casa de Misericórdia de Pelotas – R$ 12.940,16

. Santa Maria: Associação Amparo Providência Lar das Vovozinhas – R$ 25.444,03 e Associação Comunitária Caras do Bem – R$ 19.883,41

. São Gabriel: Irmandade da Santa Casa de Caridade de São Gabriel – R$ 17.549,64

Peruzzo Supermercados – 30 anos de história



A primeira loja da rede Peruzzo Supermercados foi inaugurada em 1994, em Bagé, um ano depois de Lindonor Peruzzo ter adquirido a Padaria Moderna – em funcionamento desde 1946. A abertura de novas filiais se deu rapidamente ao longo dos anos e, atualmente, o grupo conta também com dois atacarejos Ecomix, uma central de distribuição e mais dois CD´s, sendo um de hortigranjeiros e outro de congelados, que está passando por uma expansão.

Prestes a completar 30 anos e com mais de dois mil colaboradores, é um dos principais grupos empresariais do Rio Grande do Sul e ocupa o 205º lugar no ranking das 300 Maiores Empresas do varejo Brasileiro em 2022, segundo relatório da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).