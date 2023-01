“É triste, mas eu sou invisível aos olhos das pessoas”, diz morador de rua

Desempregado, ele relatou que a única opção foi morar na rua. Quando ainda estava trabalhando e tinha um relacionamento, residiu no bairro Piola.

Aos 45 anos, falou ao repórter Alex Stanrlei, que entrou em contato com o PAT, que ele deseja uma oportunidade de trabalho e também um local que pudesse ficar até ter condições de pagar um aluguel, mas para isso, precisa recomeçar.

Na noite de domingo(22), Fabiano estava em frente ao Estádio Farroupilha onde ocorreu mais um jogo do Efipan, nesta caso, o primeiro Grenal da competição. O repórter informou que Fabiano estava acompanhado da cachorra July de 12 anos, e citou que a ponderação do alegretense fazia sentido, pois ele parecia invisível aos olhos daqueles que passaram pelo local no momento em que estava conversando com Fabiano.

Ao ser questionado se era dependente químico, o morador de rua falou que não, entretanto, salientou que faz uso de bebida alcóolica quando consegue adquirir.

“Já fui na Assistência Social pedir ajuda, mas para ganhar cestas básicas a informação é de que teria que ter um endereço fixo, e eu não tenho” – comentou.

Por outro lado, Fabiano não informou sobre a cozinha comunitária e a casa de passagem – lembrando que há regras para permanecer no local.

“Eu quero uma oportunidade de trabalho, pode ser qualquer função” – diz. Para localizar Fabiano, ele disse que as pessoas podem procurá-lo na Avenida Rondon, onde geralmente permanece.

Para se alimentar, ele depende da generosidade daqueles que ainda conseguem perceber que há um ser humano por trás da sua desoladora aparência e situação atual.

Em contato com a Secretária da Assistência Social, Iara Caferatti ela informou que Fabiano passou por atendimento no CRAS Sul e foi encaminhado pela coordenação para Casa de Passagem, contudo, não compareceu. “Seria muito bom primeiro tratar a saúde dele primeiro”- falou a Secretária.