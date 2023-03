Manoel Viana abre processo seletivo para contratações de professores

Na última quarta-feira (22) a Prefeitura de Manoel Viana lançou edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores.

As inscrições serão realizadas no período de 27 a 31 de março, de forma presencial ou por procuração, através de registro em protocolo, na Secretaria de Educação, das 7h às 12h30min. As provas para os cargos do presente edital serão objetivas e de títulos.

O processo seletivo contemplará vagas para Professor de Português, Professor de Espanhol, Professor de Inglês, Professor de Educação Física, Professor de Matemática, Professor de História, Professor de Pedagogia e Professor de Psicopedagogia.

Outras informações estão disponíveis no edital, na página da prefeitura, conforme o link: https://www.manoelviana.rs.gov.br/novoportal/download/edital-n09-2023-processo-seletivo-para-professores/