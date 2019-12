Troco Solidário fecha o ano com quase 200 mil doados à Santa Casa

Um incremento que ajuda sobremaneira a Santa Casa de Alegrete é o Troco Solidário, instituído pelo Vereador Rudi Pinto há quatro anos.

Primeiro iniciou com a empresa Peruzzo, depois se engajaram neste projeto do vereador do PDT, o mercado Baklizi e a Casa do Frango. E com isso os valores doados de moeda em moeda aumentaram significativamente.

De acordo com o vereador Rudi Pinto, só em 2019 vai fechar em torno de 200 mil reais arrecadados entre essas três empresas.

Esses valores são entregues à Santa Casa de Alegrete e servem para manter serviços e comprar materiais, de acordo com a necessidade do Hospital.

Nós comemoramos a cada ano o Troco Solidário, porque os objetivos estão sendo atingidos e a comunidade entende e colabora, destaca Rudi Pinto.

A Santa Casa de Alegrete oferece inúmeros serviços de Referência Regional como os do Centro de Imagens, dentre outros. E a UTI Neonatal que atende bebês prematuros de Alegrete e de várias cidades gaúchas e, portanto toda ajuda, tanto de emendas parlamentares como do Troco Solidário são fundamentais para ajudar a manter com qualidade todos estes serviços.

Vera Soares Pedroso