Violência doméstica: irmão alcoolizado agride a irmã

No início da tarde de quarta-feira (25), um homem de 26 anos foi preso pela Brigada Militar por agredir a irmã.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada através do 190. No endereço, o acusado tinha sido imobilizado. O relato foi de que ele chegou na casa embriagado e com sintomas de que teria consumido outras drogas. Ele passou a xingar e se desentender com o pai, ao sair em defesa do mesmo, a irmã foi agredida com chute no rosto. O lábio superior ficou ferido.

Os irmãos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Em contato com Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinado registro por lesão corporal.

O acusado já tinha outras passagens por violência doméstica. A ocorrência foi no bairro Nilo Soares Gonçalves.