Pandemia provoca cena emocionante de dois irmãos em escola do interior

No último domingo(29), um registro mostrou muito mais que dois meninos fazendo um lanche, representa a responsabilidade, dedicação e o carinho que eles têm pela Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Hormain, em Alegrete. A família e a escola formam uma equipe. É fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. A força de vontade dos irmãos em aprender demonstra o carinho, cuidado e respeito entre professores, crianças e seus pares. Tudo sempre fundamental para o desenvolvimento pleno dos sujeitos.

Essa parceria demonstra, acima de tudo, o caráter de cada pessoa e, mesmo quando crianças já demonstram o quanto isso influencia e algumas atitudes são valiosas. Na manhã de ontem(30), depois da imagem viralizar nas redes sociais, a reportagem do PAT entrevistou a diretora do educandário, Angelisa Kulmann Alves.

Há mais de 30 anos atuando na escola, a diretora falou da importância que cada aluno tem para o educandário e frisou que neste momento de pandemia em que tiveram que se adaptar de forma muito rápida há várias mudanças, todos os alunos que não podem ir até a escola para buscar o material ou levar quando solicitado, ela mesma é quem faz essa ação. “Ontem foi uma surpresa quando vi os dois chegando. Eles disseram que estavam com saudades da escola e que decidiram fazer a caminhada para entregarem os cadernos como solicitado, já que o carro da família estava estragado. Foi uma caminhada de 5KM dos irmãos” – disse.

Angelisa completou que os alunos são assistidos pela direção, que faz visitas periódicas ao núcleo familiar deles, levando e trazendo aulas programadas, mas neste dia, eles vieram por vontade própria, pois era, domingo quiseram fazer um passeio. “São crianças do campo e quiseram vir até à escola de onde estão com muitas saudades e já aproveitaram para trazer a devolução das aulas. Este é um momento delicado, dedicado a preservação da vida,em todas suas instâncias, é importante pensarmos há quanto tempo estamos em Pandemia Quantos momentos já foram vividos pela escola com seus alunos e familiares? A realidade da escola do campo não é a mesma da cidade, muitos destes momentos, não foram mostrados nas mídias, mas estamos acompanhando todos os processos educacionais com nossos alunos e fazendo o melhor, dentro das nossas possibilidades. Não estamos pertos, mas estamos juntos” – ressaltou a diretora.

Rafael da Silva Pedroso cursa o 8° Ano e o irmão Luiz Carlos da Silva Pedroso o 6° Ano. A publicação inicial foi na página da 10ª CRE – Ações Pedagógicas.

“Os alunos Rafael Pedroso e Luiz Carlos Pedroso da E.E.E.Fundamental Arthur Hormain, escola de Campo do município de Alegrete, caminharam de sua residência a escola 5 km para entregar as tarefas escolares nesse domingo 29 de novembro de 2020. A Diretora Angelisa foi a Escola para recebê-los”.

Os alunos foram bem recebidos pela diretora que também os agraciou com um lanche. Depois de uma conversa, de tirar as dúvidas, eles retornaram para casa, desta vez, foram de carro.