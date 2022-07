UABA projeta várias programações para os próximos meses

Os líderes comunitários e diretoria da Uaba, reuniram-se para discutir diversos assuntos na última quinta-feira(21), na sede da Uaba.

Foram tratados temas como: eleições de delegados para representar a Uaba no 14° Congresso virtual da CONAN, Democracia e Social, em razão de que o prazo é até este domingo e a apresentação do projeto Inter- bairros de seleções sub 13 e sub 15 vai ocorrer nos dias 10 e 11 de setembro.

Já no dia 12 de outubro, foi definido que ocorrerá a festa e desfile das crianças, além da abertura das inscrições para mais bela comunitária 2022, que será realizada em 3/12/2022.

O diretor da Defesa Civil Renato Grande e Sidomar Roballo, também participaram da reunião e discutiram sobre as medidas preventivas e ações da DC no município .

“Uma reunião proveitosa com assuntos de extrema importância, pois a Uaba está sempre atenta às demandas da comunidade e auxiliando os líderes comunitários em suas ações ! A união faz a força!”- pontua a direção.