Última semana do mês de agosto com calor, frio e chuva em Alegrete

Compartilhe









160 Shares

A última semana do mês de agosto terá calor, frio e chuva. Segundo o site meteorológico Climatempo a previsão para os próximos dias apresenta todas essas situações.

Nesta terça-feira (25), em Alegrete os termômetros registraram já ao amanhecer a temperatura de 18ºC, a máxima deve chegar aos 29ºC, atingindo o pico do calor nesta última semana do mês.

Já amanhã (26), a chuva retorna com previsão de 8mm, dia de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva no período da tarde e noite. A mínima cai para 16 e a máxima será de 28ºC.

Para quinta-feira (27), a chuva aumenta e conforme o Climatempo são estimados 15mm, num dia de sol com nuvens e períodos de nublado, com chuva à qualquer hora. Na sexta (28), a chuva continua pela manhã, com previsão de 8mm. A mínima cai para 10ºC e a máxima não passa dos 22.

No sábado (29), ainda existe possibilidade de chuva (8mm), a mínima será de 12 e a máxima chega aos 27ºC. No domingo (30), não há previsão de chuva e a mínima inicia com 11 e durante o dia será de 24, a máxima. Para o último dia do mês de agosto, o amanhecer será gelado (7ºC), com a máxima chegando aos 24ºC no decorrer do dia.

Numa avaliação do IRGA, os primeiros 20 dias de agosto tiveram um padrão muito similar ao de julho, com as chuvas ocorrendo em maiores volumes na metade Norte do RS. Para os últimos 10 dias de agosto e início de setembro, o padrão parece mudar novamente, em um período com precipitações mais frequentes. Os modelos numéricos sugerem um padrão muito parecido com o do ano passado, com chuvas mais frequentes no início da primavera e diminuindo em novembro.

O mês de setembro, com a aproximação da primavera, as precipitações deverão ocorrer de forma mais frequente e volumosa. O volume de precipitação é maior nesses meses. As simulações indicam precipitações acima da média para setembro, entre +20 e +30mm, que devem abranger a maioria das regiões do RS.

Já em outubro, as previsões indicam precipitações superiores à média climatológica na maior parte do Estado, com anomalias entre +30 e +60mm. Em novembro, o período normal das chuvas migrarem para as regiões Sudeste e Centro Oeste do Brasil, diminuindo no RS. As projeções indicam chuvas abaixo da média para o mês de novembro.

Júlio Cesar Santos Foto: Eduardo Silveira